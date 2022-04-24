Kırşehir'deki 23 Nisan kutlamalarında 'Arapça müzik' tartışması: Valilikten açıklama geldi

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Sosyal medyada gündem olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte, Arapça şarkı çalınmasına ilişkin Kırşehir Valiliği'nden açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 11:48

Kırşehir Kent Park’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte Arapça şarkı çalınması sosyal medyada gündem oldu. 

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepki çeken görüntüler hakkında Kırşehir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Kırşehir 23 Nisan

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