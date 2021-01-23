Kısıtlamada caddenin ortasında durdu, son ses müzik açarak dinledi
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir vatandaş aracını caddenin ortasına çekerek son ses müzik açtı. Dakikalarca caddeden hareket etmeyen vatandaş çevredekilerin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde akşam saatlerinde aracı ile caddenin ortasında duran ve dakikalarca caddenin ortasında son ses müzik dinleyen bir şahıs çevredeki vatandaşları isyan ettirdi. İddiaya göre alkollü olan şahıs cadde ortasına aracını park ettikten sonra dakikalarca son ses müzik açarak çevredeki vatandaşları rahatsız etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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