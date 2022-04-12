Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı. 25 bin liraya satılan gözlüğün geliri Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü Seyrantepe'deki düzenlen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı. Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.
Gözlüğü satın alan iş insanı Buket Mutlu Fidan, "Çok heyecanlıyız. Sokak hayvanlarını destekliyoruz. Bu gözlük vesilesiyle alıp bağışladığımız için çok mutluyuz" dedi.
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