Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı

12 Nisan 2022 Salı, 17:47

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü Seyrantepe'deki düzenlen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı. Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

Gözlüğü satın alan iş insanı Buket Mutlu Fidan, "Çok heyecanlıyız. Sokak hayvanlarını destekliyoruz. Bu gözlük vesilesiyle alıp bağışladığımız için çok mutluyuz" dedi.