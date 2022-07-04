Kocaeli'de fabrika yangını

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:02

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Yangın, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan fabrikada meydana geldi.

Fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.