Kolluk kuvvetlerinin darbettiği köylülerin avukatı konuştu: "Hukuksuz girişim halkı ezerek başarıya ulaştırıldı"

21 Ağustos 2020 Cuma, 19:35

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı köyünde, 34 bin metrekare alan üzerinde Biyogaz Enerji Santrali ve Gübre Üretim Tesisi kurulmak isteniyor. Uşak- Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak olan biyogaz santraline karşı çıkan köylülerin direnişi ise devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde darbedilip gözaltına alınan köylülerin videosu sosyal medyada tepki toplamıştı.

Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege Değerli sosyal medyadan açıklama yaparak son durumu aktardı.

"Çapaklı Köyü’nün meyve ve zeytin bahçeleri, domates tarlaları ortasına kurulacak Biyogaz Elektrik Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “olumlu” karar veriyor.Ayrıca santralin alt tarafı köyün merası ve DSİ’nin bütün Gediz Ovasını, İzmir’in içme suyunu karşılayan 3 tane ana sulama kanallı geçiyor.Bu arada santralin kullanacağı bir yol yok. Bakanlık kararına iptal davası açıldıktan sonra sadece şirket için imar plan değişikliği ile köylünün tarlalarının içinden yol çiziliyor! Bu plan değişikliğine de dava açılmasına rağmen şirket dozerleriyle tarlalara girip yol açmaya başlıyor.Köylülerde kendi tarlalarından geçecek olan yola direniş gösteriyorlar"

"HUKUKU UMURSAMAYAN BİR ŞİRKET VE KOLLUK KUVVETLERİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Şirketin yaptığı uygulamalar ile yasayı çindeğini aktaran Değerli, "Elimizde iki tane İptal Davası, Müdahalenin Men’i Davası ve yol yapılmamasına dair İhtiyati Tedbir Kararı var ve hukuku umursamayan bir şirket ile kolluk kuvveti var! Tarlalarından geçen kaçak yolda nöbet tutan, iş makinelerinin geçişine izin vermeyen köylünün en büyük dayanağı anayasa ve mülkiyet hakkıdır, yaşam hakkıdır. Bu pasif direnişe yapılan müdahale ise, işkence, haksız gözaltı ve görevin kötüye kullanılmasıdır" dedi.

“BİZ BU DOMATESİ, BİBERİ, ZEYTİNİ EKMESEK NE YİYİP İÇECEKSİNİZ?”

Köyde direniş gösteren yurttaşlara kolluk kuvvetlerinin çok sert müdahale gösterdiğini söyleyen Değerli, "Köyün erkekleri coplanarak biber gazı sıkılarak gözaltına alındı. Ben dahil yerde oturan kadınlar, kalkanlarla ezilip, coplanıp, yerlerde sürüklenerek, karga tulumba taşınıp toprağımızdan çıkartıldık ve her bir araca jandarma erleri oturtularak iş makineleri geçirildi.17 Temmuz’da başlayan hukuksuz girişim halkı ezerek başarıya ulaştırıldı. Hala anlamak istemeyen varsa müvekkillerimin sorduğu soruyu ileteyim: 'Biz bu domatesi, biberi, zeytini ekmesek ne yiyip içeceksiniz?' diye konuştu