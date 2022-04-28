Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
Antalya'da zihinsel ve fiziksel engelli Şevket S. (66), 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı (62) bıçaklayarak öldürdü.
Antalya'da zihinsel ve fiziksel engelli Şevket S. (66), 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı (62) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Komşu olan Ömer Arıcı ve Şevket S. arasında bahçeden izinsiz yakacak odun alınması konusunda tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Şevket S., yanındaki bıçakla Ömer Arıcı'yı koltuk altından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ömer Arıcı, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Arıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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