Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

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Konya'nın merkez Meram ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Irodakhon Djuraboevan isimli kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:06

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede yaşayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan yakınları polisi aradı.

İhbar üzerine ikamete giden polis, çilingirle kapısı açılan evde Djuraboeva'nın cesedini buldu.

Yapılan ilk incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Djuraboeva'nın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü

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