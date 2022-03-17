Köpek için tartıştığı çifti vurdu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolda yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayan H.S. ve B.S., hayvanın sahibi kadına tepki gösterdi. Buna sinirlenen Z.G., 3'üncü katta bulunan evinden iki tabanca ile çiftin üzerine kurşun yağdırdı.
Sakarya'nın Akyazı Yeni Mahalle 5021 sokağında, iddiaya göre, Z.G'ye ait köpek, yolda yürüyen H.S ve B.S isimli çifte saldırdı.
Çift, emekli asker eşi olduğu öğrenilen Z.G.'ye tepki göstererek tartışmaya başladı. Z.G., tartışmanın büyümesi üzerine 3’üncü kattaki evinden aşağıya doğru iki tabanca ile kurşun yağdırdı.
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