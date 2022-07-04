Kopenhag'taki alışveriş merkezi saldırısında üç kişi öldü

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Danimarka'da polis, başkent Kopenhag'taki bir alışveriş merkezinde üç kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından 22 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

BBC Türkçe
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:55

Danimarka'da polis, başkent Kopenhag'taki bir alışveriş merkezinde üç kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından 22 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

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Danimarka Kopenhag Alışveriş merkezi

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