Korku dolu anlar! 3.5 metrelik dev piton eve girdi
Tayland’da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı.
Tayland’da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.Yerel medya,olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti. Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi. Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı. Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Dünyada böylesi yok
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- ‘Örgütü bilen biri olmalı’
- Öğrencileri bu fotoğrafla tehdit ettiler
Video Haberler
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi