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Korku dolu anlar! Cep telefonuyla görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ortaya çıkan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü'nde ortaya çıkan hortum, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen hortum, korku dolu anlar yaşattı. Hortum bir süre sonra kayboldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 17:18


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