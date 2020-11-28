Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi böyle reddedildi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 13:58

HDP dün komisyonda koronavirüs aşısının ücretsiz olması için önerge verdi. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

HDP’den yapılan açıklama şöyle:

“Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz”