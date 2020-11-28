Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi böyle reddedildi
HDP’nin koronavirüs aşısının ücretsiz olması için verdiği önerge reddedildi.
HDP dün komisyonda koronavirüs aşısının ücretsiz olması için önerge verdi. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
HDP’den yapılan açıklama şöyle:
“Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz”
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fidan ve Kocaman terfi değil tasfiye edildiler
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi
Video Haberler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz