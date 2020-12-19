Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
Brezilya'da 15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bulunan Rondonopolis şehrinde 10 Aralık'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, cadde kenarındaki dükkandan çıkan küçük bir kız (3) caddenin karşısına geçerek motosikletli birinin yanında durmaya başlıyor. Daha sonra küçük kızın ağabeyi (15) olduğu ifade edilen bir erkek ve başka bir kız da aynı dükkandan çıkarak, küçük kızına yanına gitmek için araçların geçmesini bekliyor. Bu sırada küçük kız yola doğru yürümeye başlıyor, aracın geldiğini gören ağabeyi ise hemen yola koşarak küçük kız kardeşini aracın altında kalmaktan son anda kurtarıyor. Söz konusu aracın sürücüsünün de hemen frene basarak, aracı durdurduğu görülüyor.
"KAHRAMANCA BİR EYLEMDİ"
Dükkanın sahibi Alex da Silva Marques'in ise olayla ilgili olarak yerel medyaya konuştu. Marques, "O sırada tam olarak ne olduğunu anlamadık, ancak olayı kameradan izlediğimde dizlerimin bağı çözüldü ve gözlerim doldu çünkü (ağabeyinin) küçük kızın hayatını kurtardığını gördüm. Kahramanca bir eylemdi" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi