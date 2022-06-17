Küçükçekmece’de çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: Linç etmek istediler
Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki kız çocuğunun iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinlerinin iş yerinin önünde toplanıp linç etmek istediği şahsı polis ekipleri gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. Burada M.A. isimli bir şahsın çocuğu taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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