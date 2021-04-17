Kuduz vaşak saldırısı kamerada! Eşine yapışan hayvana silah çekti
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde kuduz bir doru vaşak, Kristi Wade adlı kişiye saldırdı. Talihsiz kadının eşinin hayvanı bir gülle gibi fırlattığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Pender County'de 9 Nisan'da yaşanan olayda Kristi, eşi Happy Wade'le kedilerini veterinere götürmek için yola çıkmaya hazırlanıyordu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısından arabalara doğru koşan vaşak dikkat çekiyor. Saniyeler sonra elinde kedi taşıma çantasıyla arabaya yönelen Kristi'den çığlıklar yükseliyor. Zira vaşak ona arkadan saldırıyor.
Bunun ardından Kristi koşmaya başlarken, imdadına eşi yetişiyor. Happy yakaladığı hayvanı biraz uzaklaştırdıktan sonra fırlatıyor.
Belinden silah çıkaran adam, kısa kuyruklu yaban kedisi diye de bilinen hayvanı kovalamaya başlıyor ve "O şerefsizi vuracağım" diye bağırıyor.
Kristi o anları şöyle anlattı:
Garajdan çıkarken arabalarımızın arkasından gelen bir hırıltı duydum ve kedi sandım... Fakat çok sinirli bir kedi gibi duruyordu. Ne olduğunu anlamak için ona baktım ve vaşağı gördüm.
Happy ise kovalamaca sonunda vaşağı vurduğunu çünkü hayvanda bir sorun olduğunu anladığını kaydetti.
Yerel haber kanalı WECT 6 News, Kristi'nin sırtından birkaç kez ısırıldığını ve vücudunda çizikler bulunduğunu bildirdi. Happy de vaşağın kendisini üç kez ısırdığını sözlerine ekledi. Çift kuduz aşısı da oldu.
Pender County Şerif Ofisi'nden 12 Nisan'da yapılan açıklamada vaşağın kuduz olduğu belirtildi. Bölge sakinlerine, evcil hayvanlarına kuduz aşısı yaptırması önerildi.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
- İstilacı böcek, Anadolu'ya giriş yaptı
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu