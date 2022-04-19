Kum fırtınası kazalara sebep oldu: 7 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde yer yer etkili olan kum fırtınası ulaşımda aksamalara sebep olurken, meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Konya’nın Ereğli ilçesinde yer yer etkili olan kum fırtınası ulaşımda aksamalara sebep oldu. İlk kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Aziziye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (27) idaresindeki yaptığı 42 DOE 44 plakalı otomobil seyir halindeyken fırtınanın etkisiyle görüş mesafesinin azalması sonucu yavaşladığı esnada aynı yönde seyir halinde olan S.Ç.’nin (20) kullandığı 01 VB 877 plakalı araç, A.T. (49) idaresindeki 20 AGK 04 plakalı araç ve F.A.’nın (51) kullandığı 34 HY 4967 plakalı araçların birbirlerine arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada farklı araçlarda toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi.
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