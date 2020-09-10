Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi

10 Eylül 2020 Perşembe, 19:34

Dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde MİT şehidi haberi dolayısıyla tutuklanan ve 6 aydır tecritte bulunan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel ile 24 Haziran'daki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in davası görüldü.

Halk TV'den Asil Yıldırım'ın haberine göre duruşma sürerken Adliye bahçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay anında kurşunlardan kaçarak polis noktasına sığınan bir kişi polisler tarafından dakikalarca darp edildi. O anlar Yıldırım’ın objektifine saniye saniye yansıdı.

Olayda, 5 kişi gözaltına alınmış ve bir kişi de yaralanmıştı. Halk TV’nin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre; polis tarafından darp edilen yurttaş silahlı saldırıya uğrayan gruptandı. Kurşunların hedefi olmamak için polis noktasına sığınmaya çalışan yurttaş, polis tarafından dakikalarca şiddete uğradı.