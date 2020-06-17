Kürt göstericiler yola atlayınca Boris Johnson'ın aracı kaza yaptı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 18:17

Görgü tanıkları, makam aracının yolda fren yaptığını ve arkasındaki korumaları taşıyan arazi aracının da makam aracına çarptığını bildirdi.

Yola atlayan gösterici gözaltına alınırken konvoy araçların çarpışmasından saniyeler sonra yollarına devam etti.

Kazada yaralanan olmadığı açıklandı.

Göstericileri, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta başlattığı operasyonu protesto etmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sloganlar attı.