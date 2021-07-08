Kütahya'da pitbull saldırısı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 11:46

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Ertuğrul Gazi Gaddesi'nde başı boş gezen Pitbull cinsi köpek, bir anda başka bir köpeğe saldırdı. Zavallı hayvan kaçmaya çalışsa da kurtulamadı. Pitbull cinsi köpek, kafasından ve gövdesin ısırarak sürüklediği hayvanı uzun süre bırakmadı. Saldırıya uğrayan köpeğin acılı sesleri üzerine olayı fark eden mahallelinin çabasıyla saldırgan köpek sokaktan uzaklaştırıldı.

Yaralanan ve su verilip sakinleştirilmeye çalışılan köpek, belediye ekiplerince Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Köpeğin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.