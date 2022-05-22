Kütahya'da tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tavşanlı-Emet Çevre Yolu Tepecik Kavşağı'nda otomobil, asit tankeriyle çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile asit tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Uyar idaresindeki 43 UR 944 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet Çevre Yolu Tepecik Kavşağı'nda, Kadir D. yönetimindeki 43 ABE 017 plakalı asit tankeriyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Vesile Uyar'ın (67) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Uyar, aynı araçtaki Fadime (58) ve Meryem Gürsoy (58) ile Ayşe Uysal (54), Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tanker sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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