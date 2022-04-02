Kuvvetli rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Abone Ol google-news

İstanbul Şişli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 12:15

Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

Rüzgarda sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Büyükdere Caddesi, Maslak yönüne trafiğe kapatıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler