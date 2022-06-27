Kuzey Marmara otoyolunda kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Refüje çarpan araç bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

İHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 18:37

Kuzey Marmara Otoyolu saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Edirne Silivri'den Edirne istikametine doğru seyir halinde olan 34 DV 063 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

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