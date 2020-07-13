KYK burs ve kredileri kesilen öğrencilerden eylem

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:31

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere burs ve kredi tutarlarının ödenmediği iddia edildi. Burs ve kredi tutarlarının ödenmemesi iddiası üzerine üniversite öğrencileri tarafından Fatih'te bulunan KYK önünde eylem düzenlendi.

KYK binası önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, ''Üniversiteliler olarak bu ay kredi ve burslarımızı açıklama yapmadan kesen KYK’yı İl Binası önünde banka kartlarımızı yere atarak protesto ettik. Bizi borç batağına sürükleyenler servetlerine servet katıp, jakuzilerinde halka ahkam kesiyorlar! Bize bir açıklama borçlusunuz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

KYK tarafından öğrencilere burs ve kredi tutarlarının ödenmediği iddia edildi. Yaşanan olayın geniş yankı bulmasının ardından KYK'dan açıklama geldi.

KYK, tarafından yapılan açıklamada, ''YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.