Lübnan devlet televizyonu spikeri canlı yayında istifa etti
Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yerle bir eden patlamanın yaraları sarılmaya çalışılırken, ülkede pandemi tehdidi büyüyor. Ülkede pazar günü yeni vakalarda rekor kırıldı. Lübnan devlet televizyonu spikeriyse canlı yayında istifa etti.
Lübnan'ın ulusal kanallarından Lebanon24'ün ana spikeri Vesim Orabi, dünkü haber bülteninin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Ülkedeki siyasi duruma tepki gösteren Orabi, ülkenin "hayal mezarlığına" döndüğünü söyleyerek, "şerefli bir yaşam sağlanana kadar" ülkeye dönmeyeceğini açıkladı.
Lübnan devlet televizyonunda 11 yıl boyunca haber spikeri olaran çalışan Orabi, izleyicilerine etkili bir konuşma yaparak, bu süre boyunca yayınladığı "kötü" haberlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
İndependent Türkçe'nin haberine göre, Orabi, istifa ettiği canlı yayın videosunu kişisel Twitter hesabından paylaştı.
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