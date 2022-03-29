Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
Yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açan Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Mabel Matiz, "Önemli bir konu için bugün buradayız. Hayatımın en önemli hak hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler ve üreticiler için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren emsal bir dava ve taleplerimiz açısından da sektörde ilk dava olduğunu söyleyebilirim. Maalesef dosyayla ilgili gizlilik kararı var. Bu yüzden çok fazla detay paylaşamıyorum sizlerle. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım" dedi. Mabel Matiz'in avukatı Eda Salman ise "Bir yapım sözleşmesiyle ilgili dava. Sektörde bu konuyla ilgili açılmış birçok dava var. Ancak Mabel Bey'in söylediği gibi taleplerimiz açısından sektörün dinamiklerini çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir dava. Dosyadaki gizlilik kararından dolayı verebileceğimiz bilgiler sınırlı" diye konuştu.
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