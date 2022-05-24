Maçta kavga: Bitiş düdüğüyle birlikte birbirne girdiler

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Kayseri’de 1. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 10:28

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı.

Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi.


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