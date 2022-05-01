Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe miting alanında hazırlıklar devam ediyor. Mitinge katılacak gruplar alana girmeye başladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe'de hazırlıklar devam ediyor. Sabah erken saatlerde Maltepe Kartal sahilyolu trafiğe kapatıldı.
Mitinge katılacak gruplar pankartlarıyla sahil yoluna geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol noktalarından aranarak geçenler alana girmeye başladı.
Video Haberler
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
- Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
- TESK Genel Başkanı Palandöken'den tepki
- Ataşehir'de belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Ronaldo'dan yürekleri eriten paylaşım!
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Hasada iki hafta kala ithal buğday ihalesi