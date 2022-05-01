Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı

Abone Ol google-news

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe miting alanında hazırlıklar devam ediyor. Mitinge katılacak gruplar alana girmeye başladı.

dha
01 Mayıs 2022 Pazar, 13:05

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe'de hazırlıklar devam ediyor. Sabah erken saatlerde Maltepe Kartal sahilyolu trafiğe kapatıldı.

Mitinge katılacak gruplar pankartlarıyla sahil yoluna geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol noktalarından aranarak geçenler alana girmeye başladı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler