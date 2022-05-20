Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:15

Kaza, 20 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında, Maltepe - Sancaktepe Yolu'nda meydana geldi. Sürücü Bedirhan Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetindeki 34 ECJ 575 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Maltepe Cezaevi yol ayrımında bariyerlere çarptı.