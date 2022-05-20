Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, 20 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında, Maltepe - Sancaktepe Yolu'nda meydana geldi. Sürücü Bedirhan Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetindeki 34 ECJ 575 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Maltepe Cezaevi yol ayrımında bariyerlere çarptı.
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