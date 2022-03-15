Manavgat yangınından kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı kurtulan ve tedavi için Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Damla' isimli keçi, doğum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:16

Yavrulardan birine 'Çaça' diğerine 'Sasa' ismi verildi. Sorumlu veteriner hekim Mustafa Ağar, "Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor" dedi.

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