Manavgat yangınından kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi

15 Mart 2022 Salı, 12:16

Yavrulardan birine 'Çaça' diğerine 'Sasa' ismi verildi. Sorumlu veteriner hekim Mustafa Ağar, "Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor" dedi.