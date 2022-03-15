Manavgat yangınından kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı kurtulan ve tedavi için Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Damla' isimli keçi, doğum yaptı.
Yavrulardan birine 'Çaça' diğerine 'Sasa' ismi verildi. Sorumlu veteriner hekim Mustafa Ağar, "Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor" dedi.
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