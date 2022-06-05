Manavgat'ta ölü deniz tavşanları sahile vurdu

05 Haziran 2022 Pazar, 16:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulualan Halk Plajı ve Mesire Alanı sahilinde piknik yapmak ve denize girmek için giden yurttaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Denizde, çok sayıda siyah renkli canlı yüzdüğünü gören yurttaşlar bu canlının türünü bilmedikleri için denize girmezken, cep telefonlarına sarılıp canlının görüntülerini çekti.

Denizde yüzen canlıların ise yapılan inceleme sonrasında deniz tavşanı olduğu bildirildi. Kızıldeniz’den gelen deniz tavşanlarının, Akdeniz’de ve sadece gece dalışlarında görüldükleri belirlenirken, Manavgat sahiline bu kadar çok sayıda nasıl geldiği merak konusu oldu. Diğer taraftan, denizde özellikle kayalıklara yakın bölgelerde yüzen deniz tavşanlarının yanı sıra sahilde çok sayıda ölü deniz tavşanına rastlandı.