Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi

24 Mayıs 2022 Salı, 12:51

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent trafiğini rahatlatacak ve can güvenliğini sağlayacak ulaşım projelerinden biri olan Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar yapımının tamamladığını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Yıllardır Ankara halkının çektiği çileyi bitirmek bize nasip oldu. İstasyon Caddesi ‘Alternatif Bulvar’ çalışmalarımızı tamamlayarak trafiğe açtık. Etimesgut ve Sincan’da yaşayan 1,5 milyon Ankaralının 25 yıllık trafik çilesine son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

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