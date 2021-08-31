Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın

31 Ağustos 2021 Salı, 16:28

Olay 14.00 saralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe ilçesine bağlı Aşağı Azıklı Mahallesi mevki'inde kaçak olduğu ileri sürülen bir fabrikada yangın çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Fabrika içerisinde bulunana tüp nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtilirken ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.