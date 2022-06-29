Mardin'de toplu ulaşıma zam

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Mardin’de şehir içi ve ilçeler arası toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30’un üzerinde yeni bir zam daha yapıldı. Yeni zamla birlikte şehir içi ulaşımda kartlı binişler 4 TL’den 5 TL 25 kuruşa yükseldi.

ANKA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:59

Mardin’de toplu ulaşım ücretleri, mart ayında yapılan artışın ardından yeniden zamlandı. Şehir içi ve ilçeler arası halk otobüsü ücretlerine yüzde 30’un üzerinde zam yapılırken yeni tarife bugün sabah saatlerinde uygulanmaya başlandı. Zam, kartlı binişlerin yanı sıra kartsız biniş tarifelerine de aynı oranda yansıtıldı.

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