Mardin'de toplu ulaşıma zam

29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:59

Mardin’de toplu ulaşım ücretleri, mart ayında yapılan artışın ardından yeniden zamlandı. Şehir içi ve ilçeler arası halk otobüsü ücretlerine yüzde 30’un üzerinde zam yapılırken yeni tarife bugün sabah saatlerinde uygulanmaya başlandı. Zam, kartlı binişlerin yanı sıra kartsız biniş tarifelerine de aynı oranda yansıtıldı.

Haberin devamı

