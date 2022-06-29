Mardin'de toplu ulaşıma zam
Mardin’de şehir içi ve ilçeler arası toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30’un üzerinde yeni bir zam daha yapıldı. Yeni zamla birlikte şehir içi ulaşımda kartlı binişler 4 TL’den 5 TL 25 kuruşa yükseldi.
Mardin’de toplu ulaşım ücretleri, mart ayında yapılan artışın ardından yeniden zamlandı. Şehir içi ve ilçeler arası halk otobüsü ücretlerine yüzde 30’un üzerinde zam yapılırken yeni tarife bugün sabah saatlerinde uygulanmaya başlandı. Zam, kartlı binişlerin yanı sıra kartsız biniş tarifelerine de aynı oranda yansıtıldı.
Video Haberler
- Bağcılar'da korkunç olay
- Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
- Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
- Bir ilde daha ulaşıma zam
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan evinde ölü bulundu
- Ev sahibi su sayacını söktürdü
- Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yara
- 'Demir Yumruk', Erol Evcil'i de vurdu
- Oğlu Murat Arkın'dan anlamlı mesaj
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Partisiz girdi, AKP'li çıktı!