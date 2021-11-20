Markette kavga: Çalışan ile yurttaşı karşı karşıya getiren karar

20 Kasım 2021 Cumartesi, 09:37

Artan döviz kuru nedeniyle gıda ürünlerine gelen zamlardan ayçiçek yağı da nasibini aldı. Piyasaya az sürülen bu ürünlere, bazı market zincirlerinde satış kotası konulunca, yurttaşlar ile market çalışanları karşı karşıya geldi.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, markette çalışan ile müşteri arasındaki yağ gerginliği yaşandı. Bir adetle sınırlanan satışa yurttaş tepki gösterdi.

Market çalışanı ise, "Tartışmaya girmeyelim. Ben burada işçiyim. Ben işimi yapıyorum, bana şirketimin vermiş olduğu talimat bu. Uzatmayalım, sırada bekleyen arkadaşı alayım" diye karşılık verdi.











