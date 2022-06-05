Marmara'ya dökülen Nilüfer Çayı'nın analizinde korkutan sonuç

05 Haziran 2022 Pazar, 12:48

Bursa'da Uludağ’dan başlayıp, Bursa Ovası’ndaki birçok dere ve Susurluk Çayı ile birleşerek, Karacabey’den Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı, katı atık ve sanayi atıkları nedeniyle siyaha büründü.

Bursa Ovası'nda tarım arazilerinde sulamada kullanılan Nilüfer Çayı'nın son hali endişe yarattı.



