Marmara'ya dökülen Nilüfer Çayı'nın analizinde korkutan sonuç

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Bursa'da, tarım arazilerine hayat veren Nilüfer Çayı'ndan alınan numunelerin analiz sonuçlarında 4'üncü derece kirlilik çıktı. Özellikle kimyasal boya içeriklerinin suya karıştığını belirten Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, "O senenin moda rengi neyse, Nilüfer Çayı da o renk akıyor" dedi.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 12:48

Bursa'da Uludağ’dan başlayıp, Bursa Ovası’ndaki birçok dere ve Susurluk Çayı ile birleşerek, Karacabey’den Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı, katı atık ve sanayi atıkları nedeniyle siyaha büründü.

Bursa Ovası'nda tarım arazilerinde sulamada kullanılan Nilüfer Çayı'nın son hali endişe yarattı.


Bursa Nilüfer Çayı marmara denizi analiz

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