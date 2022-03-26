Marmaray'da maske tartışması

26 Mart 2022 Cumartesi, 13:57

Pendik durağındaki Marmaray treninde dün akşam saatlerinde maske takan kadın yolcu, maskesi takılı olmayan başka bir yolcuyu uyardı. İkili arasında tartışma yaşandı. Diğer yolcular da geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.