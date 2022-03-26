Marmaray'da maske tartışması
Marmaray'da 2 yolcu arasında maske takma tartışması yaşandı. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği tartışma, başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Pendik durağındaki Marmaray treninde dün akşam saatlerinde maske takan kadın yolcu, maskesi takılı olmayan başka bir yolcuyu uyardı. İkili arasında tartışma yaşandı. Diğer yolcular da geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.
Maske takmayan yolcuya tepki gösteren yolcu güvenlik görevlilerine, "Bu kişi benim için tehlike arz ediyor. Almanızı istiyorum. Şikayetçi olmayacağım" dedi. Yaşanan tartışma başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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