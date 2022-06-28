Marmaris’te ormanı yakmadan önce veresiye içki almak istemiş
Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet Yediadalar mevkiinde ormanı ateşe veren S.A.’nın ormanlık alana gitmeden önce bir marketten veresiye içki almaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
21 Haziran tarihinde Marmaris Bördübet Yediadalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrasında 4 bin 500 hektar küle dönmüştü.
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