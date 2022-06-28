Marmaris’te ormanı yakmadan önce veresiye içki almak istemiş

Abone Ol google-news

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet Yediadalar mevkiinde ormanı ateşe veren S.A.’nın ormanlık alana gitmeden önce bir marketten veresiye içki almaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 14:11

21 Haziran tarihinde Marmaris Bördübet Yediadalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrasında 4 bin 500 hektar küle dönmüştü.

Haberin devamı...

orman yangını Yangın Marmaris

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler