Marmaris’te ormanı yakmadan önce veresiye içki almak istemiş

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet Yediadalar mevkiinde ormanı ateşe veren S.A.’nın ormanlık alana gitmeden önce bir marketten veresiye içki almaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 12:25
Marmaris’te ormanı yakmadan önce veresiye içki almak istemiş
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21 Haziran tarihinde Marmaris Bördübet Yediadalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrasında 4 bin 500 hektar küle dönmüştü.

Yangın sonrası güvenlik güçleri yaptığı çalışmada ormanı kundaklayan S.A.’yı yakaladı. S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

ORMANA GİTMEDEN ÖNCE VERESİYE İÇKİ ALMAK İSTEMİŞ 

Marmaris’te ormanı ateşe veren S.A.’nın olaydan kısa bir süre önce bir markete uğrayıp veresiye içki almak istemesi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda S.A.’nın markete gelerek, iş yeri sahibi ile konuştuğu, sonrasında ise iş yeri sahibinin bulunduğu masaya yönelerek tehdit ettiği, ardından ise motoruna binip ormanlık alana doğru hareket ettiği görülüyor. 


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