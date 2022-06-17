Meclis'in önünde çekçekini yaktı: 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
Yurttaşların hayat pahalılığın karşı protestoları devam ediyor. Önceki günlerde bakanlık önündeki prostestolardan sonra şimdi de TBMM önünde bir atık işçisi zamlara tepki gösterdi. Boğazına bıçak dayayan yurttaş, çekçekini yaktı.
Enflasyon ve hayat pahalılığı yurttaşın alım gücünü düşürürken bakanlık önündeki protestolar dikkat çekmeye devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında atık işçisi bir yurttaş, zamlara ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Önce çekçekini yakan işçi, ardından da boğazına bıçak dayadı. Gazete Durum'dan Kardelen Eda Demirkıran'ın haberine göre; yurttaş "Biz 30-40 bin TL maaş almıyoruz. Zamlar yetti artık! Biz bu vatan için gerekirse ölürüz, biz terörist değiliz” diyerek zamlara isyan etti.
Olay yerine gelen polis, eylem yapan vatandaşı Meclis karakoluna götürdü
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