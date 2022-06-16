Sağlık Bakanlığı önünde ikinci protesto: 'Bakan buraya gelecek, benim evladım can çekişiyor'

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:22

SMA TİP 1 hastası Göktuğ bebeğin babası Atakan Altunöz, bugün SMA’lı çocukların aileleri ile evlatlarının yaşam hakkı için geldiği Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eline yanıcı madde alan Atakan Altunöz, Sağlık Bakanı gelmezse kendisine zarar vereceğini söyledi.

Etraftakiler babayı, “Yapma, çocuğunu, eşini düşün” diye sakinleştirmeye çalıştı. Altunöz’ün ‘kendimi yakarım’ demesi üzerine, bir özel güvenlik görevlisinin, “Geçen de senin gibi birisi geldi Bakan görüştü, işini çözdü gitti” sözleri ile ikna etmeye çalıştığı görüldü.

