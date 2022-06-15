Gazeteciler, Disney Plus Türkiye lansmanına katılan Can Yaman'ı protesto etti: 'İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:40

Çevrim içi yayın platformu Disney Plus, Türkiye'de yayın hayatına resmen başladı. Şirket, 14 Haziran akşamı İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye, ünlü oyuncu Can Yaman damga vurdu.

GAZETECİLERDEN PROTESTO

Uzun süredir İtalya'da yaşayan Yaman, lansman için Türkiye'ye geldi. Etkinliğe girişte basın mensupları ile muhatap olmayan Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki gösterdi.

Gecce'de yer alan görüntüde; basın mensupları, kendileriyle muhatap olmayan Yaman'ı protesto etti. Görüntüleri, gazeteci Birsen Altuntaş da Twitter hesabından paylaştı.

"TÜRK BASININA İHTİYACI MI VAR?"

Salona girerken Yaman'ın çekmek istemeyen gazeteciler, kameraları indirerek "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" dedi.