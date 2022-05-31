Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den RTÜK açıklaması: Kılıçdaroğlu'na seslendi, 'şikayet etmeye hakkınız var mı' dedi
RTÜK CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bir kaçış planının anotomisi' açıklamasını yayımlayan Tele1, KRT TV, Flash TV ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası vermişti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise kararla ilgili olarak CHP'ye yüklenip "Hem RTÜK'ü eleştireceksin hem RTÜK'e üye vereceksin" dedi.
Bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Eskişehir'deki bir davet salonunda basın toplantısı düzenleyen İnce, muhalefetin RTÜK'ten şikayetçi olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan çok memnun. Sayın Kılıçdaroğlu, madem RTÜK'ten o kadar şikayetçisin, danışmanlarını niye RTÜK üyesi yaptın? Reddetseydin bu düzeni. Kendi danışmanlarını 'yüksek maaş alıyorlar' diye RTÜK üyesi yapıyorsun. İki kişi orada partin adına üye. Hem RTÜK'ü eleştireceksin hem RTÜK'e üye vereceksin. Yargıdan şikayet etmeye hakkınız var mı sizin ya? Bu muhalefete sesleniyorum. 13 HSK üyesi var. Ya siz bir üyelik almak için 7 üyeye oy verdiniz. Bu düzenin ortağısınız. Ne diye şimdi HSK'den şikayet ediyorsunuz? Hemşehrini HSK üyesi yapmak için, bir üyelik kapmak için bir elma şekerine razı olmuşsun. Kandırmışlar seni elma şekeriyle. Bir üye için 7 üyeye oy vermişsin. Şimdi konuşuyorsunuz. Ne RTÜK'ten, ne HSK'den bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur."
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