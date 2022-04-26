Meral Akşener, Mansur Yavaş’ı örnek gösterdi: İnsanların hakkı ve hukuku için çalışacağız

26 Nisan 2022 Salı, 10:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’in ev sahipliğindeki Ankara İftar Buluşması’na katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Meral Akşener, Mansur Yavaş'a atılan bütün iftiraları Millet İttifakı meclis üyelerinin çalışmalarıyla silip attıklarını belirtti. Akşener, "Sosyal belediyecilik denilen meselenin, en önemlisi, ne olduğunu cümle aleme gösterdi. Dolayısıyla, şimdi çalmayınca, çaldırmayınca, israf etmeyince, ettirmeyince, yolsuzluk yapmayınca ve yaptırmayınca demek ki her türlü baskıya ve zorluğa rağmen para yetiyormuş" dedi.

Seçime dair değerlendirmede bulunan Akşener, "Önümüzde bir seçim var, erken veya geç. Bu insanlar için çalışacağız, bu insanların hakkı ve hukuku için çalışacağız" dedi.

