Meral Akşener'den Erdoğan'a: Beceriksizlik abidesi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partililere seslendi. Akşener, "Peki hükümet yoksa, ne var? Kendisini kanundan ve milletten üstün gören, bir tek adam var. Ucube sistemini, memleketimize dayatmaya çalışan, bir beceriksizlik abidesi var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

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