Meral Akşener'den Levent Kırca mesajı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, usta oyuncu Levent Kırca'nın ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener; 'Türk siyasi mizahının usta ismi #LevenKırca'yı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.
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