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Meral Akşener'den Levent Kırca mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, usta oyuncu Levent Kırca'nın ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 17:50

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener; 'Türk siyasi mizahının usta ismi #LevenKırca'yı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.' ifadelerini kullandı. 

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