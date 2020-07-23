Mert Fırat’ın şiddete uğrayan kadınlar için hazırladığı video yeniden gündem oldu
Mert Fırat'ın, daha önce kadın cinayetleriyle ilgili davalarda uygulanan 'ceza indirimlerine' dikkat çekmek için hazırladığı video, Pınar Gültekin cinayetinden sonra yeniden gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Mert Fırat, 2015 yılında Özgecan Aslan’ın öldürülmesi üzerine bir video çekmişti. Hazırlanan videoda Fırat “Böyle bir şey benim başıma nasıl geldi. Ben böyle bir insan değilim hakim bey, cinayet, tecavüz… Bunlar asla benim yapacağım şeyler değil hakim bey. Ama hanımefendi beni çok tahrik etti hakim bey. Gerçekten çok mağdurum hakim bey, gerçekten çok pişmanım” savunmasını yapıyor.
Beş yıl önce çekilen bu video, Pınar Gültekin cinayetinden sonra yeniden gündeme geldi. Davalarda uygulanan ceza indirimlerine dikkat çekmek için hazırlanan videoyu Change.org, “Özgecan cinayeti sonrası açılan ve kadına yönelik şiddette iyi hal indiriminin son bulmasını isteyen kampanya maalesef ki güncelliğini koruyor” ifadesiyle paylaştı. Bu paylaşım sonrası ise sosyal medya kullanıcıları iyi hal indiriminin son bulması için ard arda paylaşımlar yapmaya başladı.
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