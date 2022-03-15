Meteoroloji tarih verdi: Kar yeniden geliyor!
Meteoroloji 15 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı bazı illerde etkisini yitirdi. Ancak Meteoroloji tarih ve gün belirterek yeni kar yağışının geleceğini duyurdu. İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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