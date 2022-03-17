Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz savunmasında kendisine tekme atıldığını iddia ederek Kadın olduğu için el kaldırmadım savunması yaptı. Mahkeme suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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