Mezuniyet töreninde “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” ve "unutMADIMAKlımda" yazılı tişörtleri giyen öğrencilere, özel güvenlik müdahale etti

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:42

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bugün yapılan mezuniyet töreninde gergin anlar yaşandı. Bazı mezunlar, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasını protesto etmek için üzerinde “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı tişörtler giyerken, bazılarının da Sivas Katliamı’nın 28’inci yıl dönümü nedeniyle üzerinde "unutMADIMAKlımda" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Özel güvenlik görevlileri, salona bu tişörtlerle girmek isteyen öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler de özel güvenlik görevlilerine “Bu okulun öğrencisine kimse böyle davranamaz" diyerek tepki gösterdi. Öğrenciler, müdahaleyi ve fakülte yönetimini alkışlarla protesto etti.

“REKTÖR İZLEDİ”

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Bugün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında arkadaşlarımız, tarihin 2 Temmuz olmasından dolayı hem Madımak Katliamı’nı anmak hem İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini protesto etmek amacıyla ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ ve ‘unutMADIMAKlımda’ yazılı tişörtlerle çıkmak istediler.

Ancak üniversite güvenliği müdahale etti. Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise bu durumu yalnızca oturduğu yerden izledi.

Güvenlikle arkadaşlarımız arasında çıkan arbedede, güvenlik bir arkadaşımızı almaya çalışırken kimi hocalarımızın müdahalesi sonucu arkadaşlarımız içeri alındılar. Daha sonra arkadaşımız açıklama yapmak isterken saldırılar tekrar başladı.

İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak ve Madımak'ta katledilen canları anmak, sorumluluğumuz ve hakkımızdır.”