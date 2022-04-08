Midyeci Ahmet yine gündemde: Marka tescilinde gözünü dört açmış

08 Nisan 2022 Cuma, 11:45

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek'in eşi Deniz Çelebi ile arasında yaşanan mal paylaşımı sorunu gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca, ‘Midyeci Ahmet’in daha önce de marka tescil sorunu yaşadığı hatta Çiçek’in adaşı Ahmet Arslan'ın ‘Midyeci Ahmet Usta’ markasını tescilleyebildiği ortaya çıktı. Midyeci Ahmet, eski eşi Deniz Çelebi’nin desteği ile kurdukları Beşiktaş’taki şube ile sektöre giriş yapmış ve güçlenmişti. Hürriyet'in haberine göre Ahmet Çiçek, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPE) 20’yi aşkın başvuruda bulundu. ‘Midyeci Ahmet’ markasını kahveden tozşekere, yiyecekten makarnaya, pastadan çikolataya değin onlarca ürün için tescil ettiren Ahmet Çiçek bu süreçte, farklı kişilerin marka tescil başvurularına karşı da deyim yerindeyse gözünü dört açtı.